Πέραμα: Φωτιά σε σκάφος στα Ναυπηγεία – Δεν κινδύνεψαν οι ναυτικοί

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (16/3/2026) στο Πέραμα όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε σκάφος το οποίο βρισκόταν στα Ναυπηγεία.

Η φωτιά ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο των Ναυπηγείων Περάματος για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους.

Ευτυχώς, όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνεψε κανείς. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/v2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/v4.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/v1.mp4

«Πρωταρχική μας προτεραιότητα παραμένει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.