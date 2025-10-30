Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ξαδέλφης του που ήταν μεθυσμένη

Σε ποινή φυλάκισης 37 μηνών για σεξουαλική κακοποίηση της 25χρονης ξαδέλφης του καταδικάστηκε ένας 29χρονος από την Πέλλα την Πέμπτη (30.10.2025).

Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση της ξαδέλφης του, ύστερα από έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ, τον Απρίλιο του 2021, στην Πέλλα.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της τότε 25χρονης κοπέλας, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, εξαιτίας της οποίας δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 29χρονος, τον έκρινε την Πέμπτη ένοχο, με οριακή πλειοψηφία (4-3) για «κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη». Του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά (πρότερο έντιμο βίο και μετέπειτα καλή συμπεριφορά), ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε εν μέρει τη σεξουαλική επαφή, επισημαίνοντας πως η κοπέλα (2η ξαδέλφη του) καταλάβαινε τι έκανε και πως ό,τι συνέβη συνέβη με τη συναίνεσή της.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.