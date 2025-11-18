Πέθανε ο Στέφανος Χατζηγιάννης, πρωτοπόρος της ηπατολογίας και ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

«Έφυγε» σε ηλικία 91 ετών από τη ζωή ο Στέφανος Χατζηγιάννης, πρωτοπόρος της ηπατολογίας και διακεκριμένος δάσκαλος της Ιατρικής Αθηνών. Ο εκλιπών ήταν ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Τον Στέφανο Χατζηγιάννη αποχαιρέτισε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για το έργο του ως ιατρού, δασκάλου και ερευνητή, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος. Η κηδεία του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ θα τελεστεί την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Ως Διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» ο Στέφανος Χατζηγιάννης συνέβαλλε ώστε να καταστεί η Κλινική ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αναφοράς.

Ο Στέφανος Ι. Χατζηγιάννης, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Mετά την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας στην Εσωτερική Παθολογία στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός υπό την διεύθυνση του Καθηγητή και μετέπειτα Ακαδημαϊκού Γ. Μερίκα, μετεκπαιδεύτηκε για 2 έτη στο διασημότερο τότε Κέντρο Ηπατολογίας στον κόσμο (Royal Free Hospital, Λονδίνο, 1967 – 1968) υπό την διεύθυνση της Dame Sheila Sherlock.

Το 1970 εξελέγη Υφηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και στην συνέχεια υπηρέτησε ως μέλος (1973 – 1985) και αργότερα ως Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και του Ομώνυμου Εργαστηρίου στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» (1985 – 2001).

Πρωτοπόρος κλινικός και ερευνητής στον χώρο της Ηπατολογίας με περισσότερες από 300 διεθνείς δημοσιεύσεις (πάνω από 37.000 αναφορές και h-index: 83), ο καθηγητής Στέφανος Χατζηγιάννης εισήγε και καθιέρωσε την Ηπατολογία στη χώρα μας, ενώ υπήρξε δάσκαλος των περισσοτέρων Ελλήνων Ηπατολόγων.

Η διεθνής αναγνώριση

Όπως τονίσθηκε από το ΕΚΠΑ, η συμβολή της βασικής και κλινικής έρευνας του Στέφανου Χατζηγιάννη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, έτυχε ευρείας διεθνούς αναγνωρίσεως και άσκησε μείζονα επίδραση στην ανάπτυξη διαγνωστικών, προληπτικών, θεραπευτικών στρατηγικών και Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κυρίως για τις ιογενείς ηπατοπάθειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ως Διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» συνέβαλλε ώστε να καταστεί η Κλινική ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αναφοράς, όχι μόνο στα νοσήματα του Ήπατος, αλλά και στα Γαστρεντερολογικά, Μεταβολικά, Αιματολογικά, Ογκολογικά, Ρευματολογικά και άλλα νοσήματα της Παθολογίας.

Η Β’ Παθολογική Κλινική με το Ομώνυμο Εργαστήριο της υπό την εμπνευσμένη διεύθυνση του, εκπαίδευσε γενιές φοιτητών Ιατρικής του ΕΚΠΑ, ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών στην Παθολογία, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα την δυνατότητα για κλινική και βασική έρευνα. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ιατρών κατέχει πλέον διακεκριμένες θέσεις σε Ακαδημαϊκά Κέντρα ή εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελληνικά και διεθνή βραβεία

Ο καθηγητής Στέφανος Ι. Χατζηγιάννης είχε διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας και Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1991 – 1993), καθώς και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μεταδοτικών Νόσων του Ήπατος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, της Εθνικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας του Υπουργείου Υγείας και της Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Επιπλέον, είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του ‘Ηπατος (EASL) και το 2007 στη Γενική Συνέλευση της αναδείχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου Ηπατολογίας.

Για το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί με πολλά Ελληνικά και Διεθνή βραβεία, ενώ το 2015 έλαβε το Αργυρό Μετάλλιο στην Τάξη των Θετικών Επιστημών από την Ακαδημία Αθηνών.

Στις 3 Απριλίου του 2025, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ τον τίμησε με την έκδοση Τιμητικού Τόμου προς αναγνώριση του έργου του.