Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης στα 48 του – Η αγάπη για τους Beatles και η ξεχωριστή πορεία του

Ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης έφυγε από τη ζωή στα 48 του χρόνια, μετά από δύσκολες μάχες που έδινε τα τελευταία χρόνια, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης, φίλοι και συνάδελφοι έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με αναρτήσεις στα social media. Στη σύντομη πορεία του, ο καλλιτέχνης είχε προλάβει να δείξει το ταλέντο και τις γνώσεις του. Το ξεχωριστό πάθος του, για το είδος της μουσικής που τον εξέφραζε.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους κιμπορντίστες και τραγουδιστές της γενιάς του, με πολυετή παρουσία στην ελληνική rock και blues σκηνή. Το όνομά του συνδέθηκε με συγκροτήματα, όπως οι «Blues Cargo», «The Bet» και «WHY NOT», ενώ ξεχώρισε και ως μέλος των «The Peppers Beatles Tribute Band», του σχήματος που κράτησε ζωντανή τη μουσική παρακαταθήκη των Beatles στην Ελλάδα.

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου “αυτί”, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των «The Peppers Beatles Tribute Band».

Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, ξεκίνησε από μικρή ηλικία τις σπουδές του στο κλασικό πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε τις μουσικές του γνώσεις στα πλήκτρα και τη σύγχρονη μουσική. Η πορεία του τον έφερε δίπλα σε καταξιωμένους Έλληνες και ξένους μουσικούς, συμμετέχοντας σε συναυλίες και περιοδείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.