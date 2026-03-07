Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Έφυγε από ζωή σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης είχε πρόβλημα με την καρδιά του τα τελευταία χρόνια και μάλιστα είχε περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο. Άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026).

Ηθοποιός με μακρά πορεία άφησε το στίγμα του με το υποκριτικό του ταλέντο σε σειρές όπως «Το Μινόρε της Αυγής» και οι «Αυθαίρετοι», αλλά και στον κινηματογράφο με την ερμηνεία του στην ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».

Την τραγική είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, με ανάρτησή τους από το Από Κοινού Θέατρο.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους», αναφέρουν στην ανακοίνωση στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους, καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στη μακρά πορεία του υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη της υποκριτικής τέχνης, όπως το αρχαίο δράμα, την αττική κωμωδία, το κωμειδύλλιο, την οπερέτα, το σύγχρονο και μουσικό θέατρο, την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Είχε συμμετάσχει σε πολλές σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων οι «Μορμόλης», «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας – Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ερμήνευσε τον Στέλιο στην «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβος Καμπανέλλης, σε σκηνοθεσία του Γιώργος Μιχαηλίδης. Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το Από Μηχανής Θέατρο, μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης Φωτογραφία / NDP

Αργότερα συμμετείχε σε παραστάσεις όπως οι «Φυλλωσιές» του Lars Norén, η «Αντίστροφη ψυχολογία» του Charles Ludlam, οι «Σιδεράδες» του Miloš Nikolić και η «Άτακτη τάξη», ένα παντομιμικό έργο που δημιούργησε σε συνεργασία με την Ασπασία Κράλλη. Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 παρουσίασε τον μονόλογο «Εγώ, η μάνα μου» του Joop Admiraal.

Ερμήνευσε επίσης τον Alfred Hitchcock στο έργο «Hitchcock Blonde», καθώς και τον αρχηγό της συμμορίας στη θεατρική διασκευή του «Dogville» του Lars von Trier στο Εθνικό Θέατρο. Στη «Δωδέκατη νύχτα» του William Shakespeare, με το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, υποδύθηκε τον σερ Τόμπι. Στο «Τάνγκο» του Sławomir Mrożek ερμήνευσε τον Στόμιλ, ενώ το 2006 εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στις «Σφήκες» του Αριστοφάνης, στον ρόλο του Βδελυκλέωνα. Την περίοδο 2006-2007 συμμετείχε επίσης στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου» στον ρόλο του Μούσνικ.

Έχει σκηνοθετήσει τον «Παπουτσωμένο γάτο» στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, γράφοντας και τους στίχους των τραγουδιών της παράστασης, καθώς και την «Αντίστροφη ψυχολογία» του Charles Ludlam. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί τη μουσική σε θεατρικά έργα όπως «Λίστα γάμου», «Σιδεράδες» και «Ο έρωτας δαγκώνει», ενώ δημιούργησε και την ηχητική επένδυση για την παράσταση «Αναζητώντας τον Οιδίποδα».

Παράλληλα συνεργάστηκε συχνά με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές όπως «Το μινόρε της αυγής», «Οι αυθαίρετοι», «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται», «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια» και «Λίστα γάμου».

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκος Περάκης, «Η φωτογραφία» του Νίκος Παπατάκης, «Πάμπτωχοι Α.Ε.» και «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» των Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου.

Τιμήθηκε με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» του Νίκου Νικολαΐδη. Συμμετείχε επίσης σε διεθνείς παραγωγές, όπως «The First Olympics», «My Family and Other Animals» και «ORA».

Παράλληλα με την υποκριτική ασχολήθηκε και με την ποίηση, εκδίδοντας τρεις ποιητικές συλλογές. Η τρίτη, από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, περιλαμβάνει ανέκδοτα ποιήματα μιας δεκαετίας καθώς και ανθολόγιο από προηγούμενες συλλογές του. Ποιήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες.

Τέλος, συνεργάστηκε με λογοτεχνικά περιοδικά και συμμετείχε στη συγγραφή δύο τηλεοπτικών σειρών που προβλήθηκαν στην ιδιωτική τηλεόραση: «Πλάκας Μέλαθρον» και «Οι Αθώοι της Πτέρυγας 5».

Ήταν επίσης ξάδελφος της ηθοποιού Νένας Μεντή.