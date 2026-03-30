Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος, ο «Κίτσος» από το θρυλικό σίριαλ «Οι Πανθέοι»

«Έφυγε» από τη ζωή ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο, μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στο πλευρό της «Μάρμως» Κάτιας Δανδουλάκη, στη θρυλική σειρά της ΕΡΤ, «Οι Πανθέοι».

Η σειρά «Οι Πανθέοι» που προβλήθηκε στην τηλεόραση από το 1977 έως το 1979, ήταν μία μυθιστορηματική σύνθεση του Τάσου Αθανασιάδη.

Ο Μικρασιάτης συγγραφέας τιμήθηκε με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του.

Το σίριαλ ακολουθούσε την ιστορία τριών γενεών μίας οικογένειας, των Πανθέων, από το 1897 έως το 1940.

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος ήταν αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τις ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές, όσο και σε θεατρικές παραστάσεις.

Συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90, όπως: «Έρωτας και Πάθος», «Ο Κίτρινος Φάκελος», «Οι Πανθέοι», «Περίπλους», «Πολεμικές ιστορίες: Καταφύγιο 12» και «Φανή».

Στη θεατρική σκηνή έπαιξε στις παραστάσεις: «Καημένε μου Μάρικ», «Μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη», «Μόλλυ Σουήνυ», «Ο Κύκλος», «Το ξύπνημα της νιότης», «Τρεις άντρες στο κρεβάτι μου» κ.ά.