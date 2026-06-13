Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο ιδιοκτήτης των «Μικρών Κυκλάδων»

Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων που υπήρξε ιδιοκτήτης του θρυλικού πλοίου «Σκοπελίτης» και ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με τη θάλασσα, τα νησιά και τους ανθρώπους τους.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, που έφυγε σήμερα το πρωί, στα 68 του χρόνια, μεγάλωσε μέσα στα καράβια, ως παιδί του θρυλικού καπετάν Μήτσου. Από τη δεκαετία του 1980 βρέθηκε στο τιμόνι των πλοίων της γραμμής και αργότερα συνέχισε ως πλοιοκτήτης της εταιρείας Small Cyclades Lines (Μικρές Κυκλάδες).

Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, γιος του θρυλικού καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, συνέχισε μια οικογενειακή διαδρομή που ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του ανέλαβε, με ένα μικρό σκαρί, τον «Πανορμίτη», να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Επί εβδομήντα χρόνια, τρεις γενιές Σκοπελίτη κράτησαν στις πλάτες τους τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων. Μια γραμμή που δεν ήταν απλώς ακτοπλοϊκή. Ήταν γραμμή ζωής, επικοινωνίας, ανάγκης, ελπίδας και καθημερινότητας για τους κατοίκους των νησιών.

Το Express Skopelitis κυβερνά εδώ και χρόνια ο καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης από το Κουφονήσι, στενός συνεργάτης της οικογένειας, ενώ την επιχείρηση διευθύνει ο εγγονός του ιδρυτή, Δημήτρης Σκοπελίτης, συνεχίζοντας την οικογενειακή παρουσία στη γραμμή των Μικρών Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο (14.06.2026) το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Αμοργού αναφέρει: «Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συμπολίτη μας, Ιωάννη Σκοπελίτη. Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος και την οικογένειά του, ανακοινώνουμε ότι το αποψινό γλέντι στα Κατάπολα, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Αμοργιανού Φεστιβάλ, ακυρώνεται».