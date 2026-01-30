Πέθανε ο Βασίλειος Τζίγκος, δήμαρχος των Φιλιατών σε ηλικία 69 χρόνων: Νοσηλευόταν για μέρες στο «Λαϊκό»

Σε ηλικία 69 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή ο δήμαρχος Φιλιατών, Βασίλειος Τζίγκος.

Ο δήμαρχος Φιλιατών έφυγε από τη ζωή σήμερα (30.01.2026) το πρωί, στο Λαϊκό νοσοκομείο Αθηνών όπου νοσηλευόταν ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο θάνατος του Βασίλειου Τζίγκου έχει βυθίσει στον θάνατο την περιοχή και τους συγγενείς του.

Η κηδεία του θα γίνει στους Φιλιάτες ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα.

Ο Βασίλειος Τζίγκος είχε αναλάβει καθήκοντα, τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχε βγει δήμαρχος με ποσοστό 53,19%, έναντι 46,81% του Πέτρου Κατσάρη.