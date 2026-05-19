Πέθανε ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία

Έφυγε από τη ζωή ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία», Βαγγέλης Τρικεριώτης.

Ο ιδρυτής ενός εκ των μεγαλύτερων βιβλιοπωλείων της Αθήνας, την «Πρωτοπορία», ο Βαγγέλης Τρικεριώτης είχε αποφοιτήσει από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια.

Η κηδεία του Βαγγέλη Τρικεριώτη θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:30 στο Πρώτο Νεκροταφείο.

Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων Γλάρος και Γνώση.