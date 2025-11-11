Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα – Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα

Τη μάχη με τη ζωή έχασε την Τρίτη (11.11.2025) η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή λόγω κυστικής ίνωσης από την οποία έπασχε.

Η Αναστασία Τασούλα έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα των ασθενών με κυστική ίνωση. Μάλιστα η 27χρονη είχε μείνει 2,5 μήνες στο ΜΕΘ λόγω της ασθένειάς της.

Την είδηση του θανάτου της 27χρονη έκανε γνωστή η οικογένεια της Αναστασίας με μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα. Η οικογένεια και οι οικείοι της», γράφει η οικογένειά της στην ανάρτησή της.

Η τραγική σύμπτωση και σύνδεση με την Έμμα από τη Θεσσαλονίκη

Η Αναστασία Τασούλα έγινε η πρώτη ασθενής της νόσου που ξύπνησε από την καταστολή και βγήκε από το νοσοκομείο χάρη σε μεταμόσχευση πνευμόνων.

Τότε, η ανάρτησή της είχε συγκλονίσει, την οποία κατά τύχη είχε διαβάσει και η 21χρονη Έμμα, το κορίτσι που παρέσυρε και εγκατέλειψε ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη το 2022. Η Έμμα είχε αποφασίσει πως ήθελε να δωρίσει τα όργανά της, επιθυμία που έκανε πραγματικότητα με μεγαλείο ψυχής η οικογένειά της.

Μάλιστα, η Αναστασία Τασούλα ήταν και εκείνη που μετά τον θάνατο της Έμμας, αποκάλυψε τον άνθρωπο που έλαβε ως λήπτης την καρδιά της. Η 40χρονη γυναίκα στην οποία έγινε μεταμόσχευση καρδιάς και της δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή με την καρδιά της Έμμας, ήταν η γυναίκα στο διπλανό της δωμάτιο, στην οποία η ασθενής με κυστική ίνωση έδινε κουράγιο, πως θα ξαναέβλεπε το μικρό της…

Στην ανάρτησή της, η Αναστασία Τασούλα αποκάλυψε ότι χθες (29.11.2022) έλαβε ένα μήνυμα: “Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα”».

Η μάχη της με την κυστική ίνωση

Η Αναστασία είχε μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή με την κυστική ίνωση, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη καθημερινότητά της: «Ονομάζεται κυστική ίνωση και οι περισσότεροι δεν την ξέρετε. Όλη μου τη ζωή παίρνω 50 χάπια τη μέρα, κάνω πάνω από δύο ώρες φυσικοθεραπεία καθημερινά και νοσηλεύομαι κάθε 3-4 μήνες. Με έχουν τρυπήσει πάνω από 1000 φορές… Δεν ξέρω τι σημαίνει “φυσιολογικό” σύμφωνα με την κοινωνία. Ξέρω το δικό μου φυσιολογικό».

Παρά τις δυσκολίες, η Αναστασία σπούδασε ψυχολογία, χόρευε λάτιν επαγγελματικά και εργαζόταν ως φωτογράφος. Δημιούργησε έναν οργανισμό που προωθεί την αποδοχή και την ισότητα για ανθρώπους με αναπηρίες, υπογραμμίζοντας ότι «δεν χρειάζεται να αποδεχτείς τι υποστηρίζω ή τι κάνω στη ζωή μου, αλλά θέλω να αποδεχτείς ότι είμαι όσο άνθρωπος είσαι κι εσύ».

Η Αναστασία είχε επίσης αναφερθεί στη δύναμη των δωρεών οργάνων, συνδέοντας την ιστορία της με αυτή της 21χρονης Έμμας Καρυωτάκη, που μετά τον θάνατό της έδωσε ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Τι είναι η κυστική ίνωση

Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή σπάνια κληρονομική νόσος στην Ελλάδα, με περίπου 800 ασθενείς και 500.000 φορείς. Προκαλείται από μετάλλαξη ενός γονιδίου στο έβδομο χρωμόσωμα και οδηγεί σε παχύρρευστες εκκρίσεις που καταστρέφουν σταδιακά ζωτικά όργανα.

Η θεραπεία απαιτεί καθημερινή δέσμευση 3-4 ωρών και, σε περιπτώσεις τελικού σταδίου αναπνευστικής ανεπάρκειας, μοναδική λύση επιβίωσης είναι η μεταμόσχευση πνευμόνων.

Με τις ιατρικές εξελίξεις, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά: ενώ το 1980 μόνο το 30% των ασθενών ενηλικιωνόταν, σήμερα το ποσοστό φτάνει το 50% και αναμένεται να φτάσει το 75% μέχρι το 2025.