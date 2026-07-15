Πέθανε η Μάρω Κοντού – Θλίψη για τη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε στα 92 χρόνια της

Σε ηλικία 92 χρόνων έφυγε σήμερα (15.07.2026) από τη ζωή, η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την λάτρεψε από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το «Αττικόν» νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή.

Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ ενώ το 1960 έκανε το ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια» σαν σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη.

Τα πρώτα χρόνια

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και κατάγεται από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Ο πατέρας της ήταν ένας Πειραιώτης έμπορος με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έφυγε από τη ζωή από φυματίωση όταν εκείνη ήταν μόλις δύο ετών. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι, από το οποίο έχει ωραίες αναμνήσεις. «Το Κουκάκι τότε ήταν μια γλύκα. Υπήρχαν μυρωδιές, όλα τα σπίτια μονά ή διπλά με κήπους, γύρω μας ζούσαν υπέροχες οικογένειες, οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν πάντα ανοιχτά. Γείτονές μας ήταν η οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, η φίλη μου Κατερίνα Γιουλάκη, παραπάνω έμενε η Νάνα Μούσχουρη» είχε πει σε συνέντευξη.

Η Μάρω Κοντού είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξη της στη Αννίτα Πάνια για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά και το ταξίδι στην Ελβετία σε έναν γιατρό ειδικό. «Στα 36 μου προσπάθησα να κάνω παιδί και ο γιατρός της Σοφίας Λόρεν στην Ελβετία είπε ότι δε θα κάνω ποτέ παιδί και θα είμαι πάντα νεότερη από τις συνομήλικές μου», σημειώνει μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Το 1960 έκανε το ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια» κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Επέστρεψε στη Φίνος Φιλμ το 1963 πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης».

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 κινηματογραφικές παραγωγές. Από τις πιο χαρακτηριστικές, είναι οι: «Αντιγόνη» (1961) ως Ισμήνη, αλλά και το διαχρονικό φιλμ «Η Γυνή να Φοβείται τον Άνδρα», όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδύθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου.

Τελευταία συνεργασία της Μάρως Κοντού με τη Φίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» (1968) στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη.

Μεγάλη για την εποχή επιτυχία είχαν και οι 13 ταινίες όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα («Ο Γεροντοκόρος», «Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι», «Κρίμα το Μπόι σου» κ.α.).

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές: Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ), Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ), Ένοχοι (1977 ΕΡΤ), Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ), Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ), Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ), Το πάθος (1984 ΕΤ2), Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ), Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1), Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1), Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2), Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1), Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega) Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1) Η Γη της Ελιάς (2021-2026 Mega).

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Ασχολήθηκε επίσης και με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Τα βήματά της στην Πολιτική

Υπήρξε βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου 1999, μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θώκο τον Ιανουάριο του 2007, ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών και δεν εξελέγη.

Διετέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, την περίοδο 1994 – 2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 (1995 – 2002), και δύο χρόνια πρόεδρος του κέντρου βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» (2004 – 2006).