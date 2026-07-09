Πέθανε η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη σε ηλικία 68 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Η ίδια είχε ενεργό ρόλο στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της χώρας και υπερασπιζόταν με πάθος το ανθρώπινο δικαίωμα στη διαφορετικότητα

Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε εκδότρια, φωτογράφος, δημιουργός ντοκιμαντέρ και από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μια από τις πρώτες ακτιβίστριες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.

Το 1981 ίδρυσε το περιοδικό «ΚΡΑΞΙΜΟ», το οποίο χαρακτήριζε ως «περιοδικό επαναστατικής ομοφυλόφιλης έκφρασης». Τη δεκαετία του 1990 συνέβαλε στη διοργάνωση από τις πρώτες εκδηλώσεις Pride στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια παρουσία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε κυρίως με την παραγωγή ντοκιμαντέρ, εστιάζοντας σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανθρώπους και ομάδες που βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Συνεργάστηκε με την ομάδα Paola Team Documentaries, ενώ υπήρξε και ραδιοφωνική παραγωγός στο ΡΑΔΙΟΜέΡΑ. Το 2019 εντάχθηκε στο ΜέΡΑ25 και ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α’ Αθηνών στις εθνικές εκλογές του 2023.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκης: «Η αγαπημένη μας φίλη Paola Revenioti έφυγε από τη ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.

Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.

Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά και ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της.

Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία εντός της ημέρας».