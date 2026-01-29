Πάτρα: 25χρονος καταγγέλλει τον βιασμό της μητέρας του – «Την έπιασε από το λαιμό και την πέταξε στο κρεβάτι»

Σοκαριστική καταγγελία στην Πάτρα με έναν 25χρονο να ισχυρίζεται πως η 53χρονη μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού, μέσα στο σπίτι της από έναν 33χρονο!

Σύμφωνα το tempo24, ο δράστης μετέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (28.01.26) στο σπίτι της γυναίκας στην Πάτρα και αφού χτυπούσε επίμονα το κουδούνι, όταν η 53χρονη άνοιξε τότε ο άνδρας φέρεται να την έπιασε από το λαιμό, την πέταξε στο κρεβάτι και τη βίασε.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον δράστη.