Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος – Άμορφη μάζα το αυτοκίνητό τους

Δυο νέα παιδιά, 19 και 17 ετών είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (24.01.2026) στην Πάτρα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε αργά το βράδυ στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία, του Δήμου Πατρέων θύματα ένα αγόρι 19 ετών και ένα κορίτσι 17.

Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, αρχικά εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε κολόνα φωτεινού σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο οδηγός του ΙΧ είναι γιος γνωστού πατρινού αστυνομικού, ο οποίος έφθασε στο σημείο μαζί με την σύζυγό του αλλά και συγγενείς της άτυχης κοπέλας που επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το φρικιαστικό τροχαίο λέγοντας ότι το αυτοκίνητο ήταν τόσο διαλυμένο που τα σωστικά συνεργεία άργησαν πολύ να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών από τα συντρίμμια.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.