Πάτρα: Χειροπέδες σε μάνα και γιο – Κατείχαν 1 κιλό χασίς και μαχαίρια τύπου χούφτας και karambit

Νέο χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών στην Πάτρα. Αυτή τη φορά συνελήφθησαν μία μητέρα και ο γιος της, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, σε επιχείρηση από τη Δίωξη Ναρκωτικών στο σπίτι όπου διαμένουν στην Πάτρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό χασίς, δύο μαχαίρια τύπου karambit και ένα τύπου χούφτας και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Με τη σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία, ο γιος και η μητέρα του θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.