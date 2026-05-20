Πάτρα: «Φώναζα “πάρτε τα λεφτά και αφήστε μου τα χαρτιά”» λέει η αθλήτρια Ανδριάνα Φωτακοπούλου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Θύμα επίθεσης έπεσε η αθλήτρια Ανδριάνας Φωτακοπούλου, με τα σημάδια στα πόδια και τα χέρια της να μαρτυρούν την αγριότητα του ξυλοδαρμού που δέχτηκε στην Πάτρα.

Η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου περιέγραψε μιλώντας στο MEGA τον εφιάλτη της, που ξεκίνησε προχθές το απόγευμα (17.05.2026) σε γέφυρα στην Περιμετρική της Πάτρας, όπου τρεις Ρομά την αιφνιδίασαν, της «άρπαξαν» την τσάντα από το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια την χτύπησαν με μανία για να διαφύγουν. Οι δράστες της επίθεσης μάλιστα έφτασαν στο σημείο να της ρίχνουν πέτρες όταν εκείνη έπεσε σε χαντάκι ενώ είχε ξεκινήσει να τους καταδιώκει.

Σύμφωνα με την ίδια, όλα ξεκίνησαν την ώρα που επέστρεφε σπίτι από το νεκροταφείο. Σταμάτησε, όπως λέει, στη γέφυρα για να βγάλει μία φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει και αφήνω την τσάντα μου στο κάθισμα του συνοδηγού και παίρνω το κλειδί και το κινητό και κλειδώνω».

Δράστες της επίθεσης, όπως περιέγραψε αρχικά, ήταν δύο ανήλικοι και ένας μεγαλύτερος σε ηλικία, που φορούσε κουκούλα. «Έσπασε το τζάμι. Γυρίζω και βλέπω ένα χέρι γκρι, να μπαίνει μέσα, μόνο το χέρι, να τραβάει την τσάντα έξω. Δεν είχε βγει καν στον δρόμο, ήτανε κάτω από τον δρόμο τα ανήλικα. Και πήρε την τσάντα», είπε.

Οι δράστες δεν σταμάτησα, αφού ακόμα και τότε, οι δύο από τους τρεις άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς το μέρος της. «Ήταν τρία. Αυτό που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15 – 16 χρόνων. Τα δύο μικρότερα, 10, 12 ήτανε πιο μικροκαμωμένα, μαυράκια, βρόμικα πολύ. Και αρχίζω να τα κυνηγώ. Νομίζω ότι τα φτάνω και ξαφνικά εγώ χάνομαι από το πλάνο γιατί έχω βρει το χαντάκι και έχω σωριαστεί».

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου ήταν αποφασισμένη να ρισκάρει, και αφού επέστρεψε στο αυτοκίνητό της, άρχισε να κατευθύνεται στον καταυλισμό, λίγα μέτρα από το σημείο της επίθεσης. «Κατέβηκα πλέον στην κάτω πλευρά της Περιμετρικής, μπροστά από τον καταυλισμό. Όταν εγώ έφτανα, ήθελα 10 μέτρα να φτάσω στον καταυλισμό, βγήκε το παιδί με την τσάντα».

Η τραυματισμένη γυναίκα προχώρησε και γρήγορα συνειδητοποίησε πως δεν πρέπει να συνεχίσει. «Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 Ρομά και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’», περιέγραψε.

Η 50χρονη ήταν αιμόφυρτη και σοκαρισμένη, ενώ πάνω στον πανικό, οι τρεις που είχαν πάρει μέρος στη ληστεία απομακρύνθηκαν. «Όλη τη διαδρομή φώναζα ‘πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά’».

Η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου ανέφερε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο στόχαστρο Ρομά. Είχαν προηγηθεί άλλες τρεις επιθέσεις στο κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας. Παρά τις καταγγελίες κατοίκων, οι συμμορίες στην περιοχή συνεχίζουν την δράση τους, με χτυπήματα – καρμπόν μετά από παρακολουθήσεις των υποψήφιων θυμάτων τους.

Οι έρευνες για τους τρεις δράστες συνεχίζονται και η Ανδριάνα Φωτακοπούλου προσπαθεί πλέον να συνέλθει στο σπίτι της.