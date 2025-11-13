Πάτρα: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων – Καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Πάτρα κοντά στην οδό Γλαύκου.

Από την φωτιά έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές στο συνεργείο αυτοκινήτων στην Πάτρα, ενώ οι φλόγες έχουν ξεπηδήσει από την στέγη και καπνοί έχουν πνίξει την γύρω περιοχή.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί με οχήματα και πολλούς άνδρες, ενώ ισχυρή ήταν και η δύναμη της αστυνομίας.

Σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στις 21:30, η φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο συνεχίζεται η κατάσβεση.

Ζημιές από καπνούς έχει υποστεί και η διπλανή επιχείρηση.