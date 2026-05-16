Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε η 72χρονη ένοικος προσπαθώντας να περιορίσει τις φλόγες

Φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.05.2026) στην Πάτρα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Σαράντα, στην Πάτρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας.

Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο πυροσβέστες και έσβησαν την φωτιά πριν λάβει διαστάσεις, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ωστόσο η 72χρονη ένοικος, πιθανά στην προσπάθειά της να σβήσει την φωτιά.

Η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν ήδη σπεύσει τις πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.