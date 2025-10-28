Πάτρα: Τρεις οι συλλήψεις ανηλίκων μαζί με τον 17χρονο που μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους

Σε ακόμα μία άμεση εξιχνίαση ενός πολύ σοβαρού οπαδικού επεισοδίου προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα. Οι τοπικές προχώρησαν συνολικά σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων.

Ως γνωστόν, οι αστυνομικοί της ασφάλειας στην Πάτρα συνέλαβαν έναν δεκαεπτάχρονο «πρωταγωνιστή» στο οπαδικό επεισόδιο, ο οποίος κατηγορείται για «απόπειρα ανθρωποκτονίας», για «παράβαση του νόμου περί όπλων», καθώς και του «αθλητικού νόμου».

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 17χρονος συνεπλάκη με έναν συνομήλικό του και έναν ακόμη 14χρονο, οπαδούς άλλων ομάδων στα Ζαρουχλέικα. Μετά από έντονη λογομαχία ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και στη συνέχεια τραυμάτισε τον δεκαεπτάχρονο οπαδό στον λαιμό και έσπευσε να εξαφανιστεί.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ζαρουχλαιίκων και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ άμεσα από τους γιατρούς ενημερώθηκε η αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά το θύμα φοβούμενο – όπως εξήγησε αργότερα σε αστυνομικούς – τους γονείς του, υποστήριξε ότι είχε αυτοτραυματιστεί, μόλις, όμως, πήρε εξιτήριο κατέθεσε πως ο συνομήλικός του οπαδός τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προχώρησαν και στη σύλληψη του θύματος, αλλά και του δεκατετράχρονου φίλου του με την κατηγορία της συμπλοκής, όπως και ο 17χρονος δράστης.

Επίσης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων και οι γονείς των τριών. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα