Πάτρα: Τραυματίστηκε μαθητής από έκρηξη κροτίδας μέσα σε σχολείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας μαθητής από την περιοχή του Ρίου, της Πάτρας μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άγνωστος δράστης έριξε χθες το πρωί μέσα στο Γυμνάσιο του Ρίου μία κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής.

Αμέσως μετά, ο 12χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από την πλευρά της η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, ενώ έχει ήδη σχηματισθεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.