Πάτρα: Τα 90 δευτερόλεπτα της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο – Βίντεο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, οποίος το πρωί της Τρίτης (28/04/2026) είχε σπείρει τον τρόμο στην Αθήνα πυροβολώντας στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο.

Ο 89χρονος πιστολέρο άνοιξε πυρ με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έφυγε ανενόχλητος και κατάφερε να φτάσει μέχρι την Πάτρα με ταξί και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Αρχικά ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο ζητώντας δωμάτιο, όμως δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, με τους υπαλλήλους να τον καλούν να καθίσει στον στον χώρο υποδοχής, όπου φάνηκε ιδιαίτερα ήρεμος και χαμογελαστός.

Στη συνέχεια σύμφωνα με πληροφορίες τον αναγνώρισαν και ειδοποιήθηκε αμέσως την αστυνομία.

Έτσι λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και τον συνέλαβαν χωρίς την παραμικρή αντίσταση.



Μάρτυρες ανέφεραν πως κατά την σύλληψή του ο 89χρονος ήταν ψύχραιμο και χαμογελαστός και επαναλάμβανε την φράση «θα με δείτε στις ειδήσεις».

Ωστόσο στην καμπαρντίνα του βρέθηκε κρυμμένο ένα περίστροφο τύπου 38άρι, γεμάτο με σφαίρες.

