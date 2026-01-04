Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος

Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά τον ξυλοδαρμό του 30χρονου που του κόστισε τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος. Ο ξυλοδαρμός του 30χρονου στην Πάτρα, συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 04.01.2025 και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, με την μητέρα του να ξεσπά και να φωνάζει πως «αν δεν φροντίσει ο νόμος θα φροντίσω εγώ».

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του tempo24.news, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Νωρίτερα, έξι ακόμα άτομα, είχαν προσαχθεί στην Αστυνομία για την υπόθεση, και συγκεκριμένα τρείς αλλοδαπές εργαζόμενες στο κατάστημα και τρία άτομα από την παρέα του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αναζητούν 3 ακόμη άτομα που έχουν κατονομαστεί ως οι δράστες του επεισοδίου που σημειώθηκε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες και είχε ως αποτέλεσμα ο 35χρονος να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

Η διαμάχη ξεκίνησε για έναν ασήμαντο λόγο, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας 30χρονος Ρομά από τη μία παρέα δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από έναν ακόμα φίλο του, ο οποίος είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Αργότερα, δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν καφέ που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο έγινε το περιστατικό και χρησιμοποιώντας ακόμα και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα. Η επίθεση φαίνεται να κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.