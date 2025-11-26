Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας μέσα σε σχολείο

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν σήμερα (26.11.2025) στην Πάτρα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έριξαν κροτίδα μέσα σε σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μαθητής 12 ετών.

Το συμβάν συνέβη χτες Τρίτη, όταν οι δύο 17χρονοι πήγαν στο Γυμνάσιο του Ρίου στην Πάτρα, και εκεί έριξαν την κροτίδα μπροστά από την αίθουσα του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ο 12χρονος μαθητής.

Στην συνέχεια, ο ανήλικος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από την πλευρά της η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε βάρος των 17χρονων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.