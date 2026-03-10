Πάτρα: Συναγερμός για διαρροή αερίου στο εργοστάσιο που έγινε έκρηξη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Πάτρα το βράδυ της Τρίτης (10/3/26), μετά από κλήση για διαρροή αερίου στο φορτωμένο με υγρό οξυγόνο βυτιοφόρο, στο οποίο έγινε έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3/26) και το οποίο παραμένει εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, ο Τούρκος οδηγός του οχήματος ήταν εκείνος που κατάλαβε -κατά δήλωση του- μικρής έκτασης διαρροή και ενημέρωσε τον υπεύθυνο ασφαλείας. Από την αυτοψία της πυροσβεστικής της Πάτρας ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάτι.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη σε αντλία του βυτιοφόρου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορίστηκε εμπειρογνώμονας.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, το όχημα θα παραμείνει στο χώρο του εργοστασίου και ο αλλοδαπός οδηγός, ο οποίος δεν συνελήφθη, βρίσκεται στη διάθεση των ανακριτικών Αρχών.