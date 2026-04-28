Πάτρα: Στη φυλακή απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Ελεύθερος με όρους ο γιος του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή την Τρίτη (28.04.2026) ο απόστρατος αστυνομικός που συνελήφθη στην Πάτρα στις 25 Απριλίου, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο γιος του απόστρατου αστυνομικού στην Πάτρα συνελήφθη επίσης για διακίνηση ναρκωτικών, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι τη δίκη.

Πατέρας και γιος αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- βαρύτατες κατηγορίες.

Αυτές περιλαμβάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μήνες διακριτικής παρακολούθησης και αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιτυχημένη επιχείρηση στις 25 Απριλίου.

Αυτή οδήγησε τελικά στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν:

– 2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης

– 2 ζυγαριές ακριβείας

– 1 πιστόλι (παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου), το οποίο έφερε γεμιστήρα με 3 φυσίγγια

– 1 θήκη όπλου με επιπλέον 3 φυσίγγια

– 1 πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ και 1 αναδιπλούμενος σουγιάς

– Το χρηματικό ποσό των 2.230 ευρώ

– Κινητά τηλέφωνα.