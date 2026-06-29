Πάτρα: Σορός γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα – Στο σημείο ιατροδικαστής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28.06.26) στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό σορού γυναίκας αγνώστων στοιχείων σε διαμέρισμα στην Πάτρα.

Η σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου, στο κέντρο της Πάτρας και μάλιστα ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες από tempo24.news