Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέρφια και ένας 29χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στο νυχτερινό κέντρο

Παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2025) τα δύο αδέρφια, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι φέρονται να κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου.

Πρόκειται για έναν 35χρονο και έναν 38χρονο – εκτός από τον 29χρονο – οι οποίοι ενώπιων των αστυνομικών φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν αυτοί που σκότωσαν τον 30χρονο κατά τον άγριο ξυλοδαρμό στο νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα.

«Δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Υπάρχει ντοκουμέντο που δείχνει τον φονιά», φέρεται να είπαν τα δύο αδέλφια στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., στους οποίους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως.

Σύμφωνα με το tempo24.news, την Τρίτη (06.01.2025) οι τρεις άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες και εν συνεχεία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.

Να σημειωθεί ότι τα δύο αδέλφια και ο 29χρονος είναι μεταξύ των συνολικά εννέα ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων (σ.σ. ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια), ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως την Τρίτη θα έχουν εκδοθεί γύρω στα εννέα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα αποδίδονται στα συγκεκριμένα άτομα θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Πατρών, ο θάνατος του 30χρονου προκλήθηκε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο νοσοκομείο, με μυδρίαση (σ.σ. η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη -ανοιχτή – και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο «σκορ Γλασκώβης 4» (σ.σ. σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).