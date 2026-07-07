Πάτρα: Νεκρός 78χρονος στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Ιουλίου στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, καθώς ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα ως συνοδός ασθενούς.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του επικράτησε αναστάτωση, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατος του 78χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.