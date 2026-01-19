Πάτρα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 16χρονος σε τροχαίο τα ξημερώματα της Δευτέρας (19.1.25) στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας και κατέληξε σε ένα χωράφι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας, ύστερα από εκτροπή ΕΙΧ οχήματος, στην Ε.Ο. Πάτρας – Τρίπολης, στα Σταματαίικα Ερυμάνθου #Αχαϊα.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.