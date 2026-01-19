Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι

Πάτρα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 16χρονος σε τροχαίο τα ξημερώματα της Δευτέρας (19.1.25) στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας και κατέληξε σε ένα χωράφι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα