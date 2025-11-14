Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου στη Β΄ πτέρυγα

Σε νέα υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης, ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα εντοπίστηκε την Παρασκευή το πρωί (14.11.2025) νεκρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του σε χώρο της Β΄ πτέρυγας των φυλακών του Αγίου Στέφανου στη Πάτρα.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και πραγματοποιούν αυτοψία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου εξετάζονται. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, που διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.