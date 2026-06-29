Πάτρα: Νεαρός βγήκε με πατίνι στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (29.06.2026) στην Πάτρα, με έναν νεαρό να κινείται με το ηλεκτρικό πατίνι του στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του με το ηλεκτρικό πατίνι του στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα, σύμφωνα με το tempo24.news.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν και να σταματήσουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.