Ελλάδα

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε δασκάλα ότι τράβηξε και χαστούκισε 3 φορές στον αυτιστικό γιο της

Σοβαρή καταγγελία από την μητέρα ενός 9χρονου παιδιού για τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Σχολείου του στην Πάτρα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα στις αρχές, μία εκπαιδευτικός χαστούκισε πολλές φορές το αγοράκι της το οποίο έχει και αυτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η μητέρα κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών πως η εκπαιδευτικός του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου τράβηξε από το χέρι το 9χρονο παιδί της με αυτισμό, και στη συνέχεια τον χαστούκισε 3 φορές στο πρόσωπο.

Η αστυνομία σχημάτισε αμέσως δικογραφία και σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία φέρεται πως ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν διέκοψε την συνάδελφό της.

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί την σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.

