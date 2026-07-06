Πάτρα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα κοντά στην καρωτίδα

Ένα δάγκωμα ψαριού, που σύμφωνα με την παθούσα ήταν λαγοκέφαλος, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (5/7/26) στην Πλαζ της Πάτρας, όπου μια 64χρονη, στην πρώτη βουτιά της βρέθηκε μπροστά σε έναν λαγοκέφαλο όπως λέει…

Η γυναίκα πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχθηκε δάγκωμα από το ψάρι, στον λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καρωτίδα της.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για το συγκεκριμένο δάγκωμα που δέχθηκε.

«Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στον λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση» δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου υγείας, στο Flamis.gr

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή καθώς η συγκεκριμένη παραλία είναι πολυσύχναστη. Όσο για την ίδια την γυναίκα, παραμένει σοκαρισμένη…