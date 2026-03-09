Πάτρα: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 15χρονου μαθητή – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Άγιο είχε ένας μαθητής από την Πάτρα, όταν ένα επικίνδυνο «παιχνίδι» με κροτίδα προκάλεσε τον τραυματισμό του, με το βεγγαλικό να σκάει στα χέρια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026, αφού η κροτίδα που επιχείρησε να ανάψει εξερράγη στα χέρια του στην παραλία της Πάτρας.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σε τρία δάχτυλα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στο περιβάλλον του.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι, ευτυχώς, δεν υπήρχε κίνδυνος ακρωτηριασμού. Ο 15χρονος υπεβλήθη σε ράμματα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών που χειρίζονται την υπόθεση, είχε βρει την κροτίδα έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.