Πάτρα: Κινδύνεψαν σπίτια από φωτιά στο Μπεγουλάκι, καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα

Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της συνοικίας Μπεγουλάκι στην Πάτρα όπου αργά το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα (14.04.2026) ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις οδούς Πτολεμαίου και Ευμένους στο Μπεγουλάκι στην Πάτρα, και γρήγορα πήρε διαστάσεις καθώς υπήρχε καύσιμη ύλη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του apohxos.gr, οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις αυλές σπιτιών, τα οποία σώθηκαν την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγμή.



Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μαζί με τους κατοίκους κατάφεραν να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Την ίδια στιγμή, αρκετές είναι οι καταγγελίες κατοίκων που αναφέρουν ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ακαθάριστα οικόπεδα.

Μάλιστα – όπως σημειώνουν – πολλά από αυτά είναι αρκετά χρόνια σε αυτή την κατάσταση.

Οι κάτοικοι ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, καθώς αυτή τη φορά τα σπίτια γλίτωσαν οριακά.