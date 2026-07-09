Πάτρα: Κατέληξε ο 70χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση ξύλου στο κεφάλι

Σε εργατικό δυστύχημα εξελίχθηκε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 70χρονου εργάτη, που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην οδό Ευρώτα, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα.

Την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή της Πάτρας εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργάτη.

Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαριά τραυματία εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ο 70χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και σήμερα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.