Πάτρα: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον εφιάλτη της 12χρονης που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από 16χρονο

Τον εφιάλτη που έζησε η 12χρονη στα χέρια ενός 16χρονου στην Πάτρα επιβεβαίωσε η ιατροδικαστική εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού την Κυριακή.

Σύμφωνα με το pelop.gr η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η 16χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της σε σχολείο της Πάτρας έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Το νεαρό παιδί κατήγγειλε ότι γνώρισε τον 16χρονο μέσω Instagram και τον συνάντησε το απόγευμα της Κυριακής σε δρόμο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το 16χρονο αγόρι παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο σε προαύλιο σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε κατάσταση σοκ η 12χρονη περιέγραψε όσα έζησε στους γονείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας θα παραλάβει σήμερα τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 16χρονου.