Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών – Πυροτεχνουργοί στο σημείο

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) στην Πάτρα, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο παράθυρο του κτιρίου όπου βρίσκεται στην περιοχή του Κουκούλι, στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε, περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.

