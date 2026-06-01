Πάτρα: Δεν λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου – Έργα για 10 χρόνια στο σημείο που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος

Στο πένθος βυθίστηκε η Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχαν ένας 17χρονος γιος μαζί με τον 56χρονο πατέρα το μεσημέρι της Κυριακής (31.05.2026), με μηχανή στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η κάμερα του 52χρονου στο κράνος του και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του μπήκε στο επίκεντρο της αστυνομίας το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Η καταγραφή της κάμερας έχει σταματήσει δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη, σύμφωνα με το tempo24.

Έτσι αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς στο σημείο γίνονται τα τελευταία δέκα χρόνια, έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στην περιοχή.

Πάντως το σημείο κάτω από την γέφυρα θεωρείται «καρμανιόλα», καθώς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλα τρία τροχαία, όπως αποκάλυψαν κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στο tempo24.

Θρήνος επικρατεί στο Κοτρώνι, στην γειτονιά που έμενε πατέρας και γιός. Μάλιστα ο 52χρονος διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του. Ο 17χρονος ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών και αθλητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Συμμαθητές, φίλοι και συναθλητές του αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια, ενώ από το βράδυ της Κυριακής άφηναν λουλούδια και άναβαν κεριά στο σημείο του δυστυχήματος.

Το ατύχημα συνέβη όταν η μηχανή εξετράπη, για άγνωστη ακόμη αιτία, από την πορεία της με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Από την ανατροπή της δίκυκλης μηχανής έχασε την ζωή του ο 17χρονος οδηγός ακαριαία ενώ ο πατέρας του διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.