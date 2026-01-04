Πάτρα: «Γυαλιά – καρφιά» η καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος

Μεγάλη ένταση φαίνεται να επικρατεί στην Πάτρα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και θάνατο του 30χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τσακωμό για μία απλή παρεξήγηση σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1/2026).

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου, γεμάτοι οργή και μίσος αποφάσισαν να «εκδικηθούν» τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου για τον άγριο ξυλοδαρμό του άνδρα. Εκείνοι μάλιστα κατέστρεψαν μία καφετέρια που ανήκει σε εκείνον.

Σύμφωνα με το tempo24, η καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών έγινε θρύψαλα, ως αντίποινα για το θάνατο του 30χρονου πατέρα 2 παιδιών.

Αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καβγάς και φωτογραφίες αποκαλύπτουν την καταστροφή στο δεύτερο μαγαζί του ιδιοκτήτη.

Σπασμένα τζάμια, αναποδογυρισμένες καρέκλες, τραπέζια και ψυγεία πρωταγωνιστούν στις νέες αυτές εικόνες.

Στο σημείο έχει φτάσει και η αστυνομία για να ερευνήσει το συμβάν, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού.