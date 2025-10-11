Πάτρα: Γονείς παράτησαν τον 17χρονο αυτιστικό γιό τους σε κέντρο φροντίδας και εξαφανίστηκαν

Απορία προκαλεί η αδιαφορία κάποιων γονιών στην Πάτρα οι οποίοι άφησαν τον 17χρονο γιο τους που έχει διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού σε κέντρο ημερίσιας φροντίδας στην Πάτρα και δεν γύρισαν ποτέ να τον πάρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας, πήγε χθες Παρασκευή (10/10/2025) στις 6 το απόγευμα τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην Πάτρα, προκειμένου να συμμετάσχει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στο τέλος του προγράμματος ο πατέρας έπρεπε να γυρίσει να παραλάβει τον γιό του, κάτι που δεν έγινε ποτέ καθώς, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για το που θα κοιμηθεί το βράδυ, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί ευτυχώς δεν έμεινε στον δρόμο αφού τον παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν για αυτό την αδιανόητη αδιαφορία που έδειξαν για το παιδί τους.