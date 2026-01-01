Πάτρα: Βίντεο η στιγμή που τρεις νεαροί αρπάζουν χρήματα από παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

Τα ίχνη των τριών Ρομά που την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31.12.2025), έκλεψαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει από τα κάλαντα δύο παιδάκια, αναζητά η αστυνομία στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου στην περιοχή της Έξω Αγυιάς, στην Πάτρα, όπου οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα που εισέπραξαν λέγοντας τα κάλαντα, με τα θύματα να αρνούνται.

Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει καταγράψει τη δράση των τριών δραστών, με το βίντεο να κυκλοφορεί ήδη στα social media.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώκεται από τις αρχές.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/patra-drastes.mp4

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα για οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό ή ύποπτη κίνηση στην περιοχή.