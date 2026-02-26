Πάτρα: Ανήλικες επιτέθηκαν σε μαθήτρια κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής – Τη χτύπησαν με μπουνιές και την έστειλαν στο νοσοκομείο

Χάος και αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα, όταν μία μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από άλλες μαθήτριες και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα, όταν η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, δέχτηκε επίθεση από 2 κοπέλες.

Οι μαθήτριες επιτέθηκαν στο κορίτσι με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν διευκρινιστεί και η αστυνομία από την στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστριών.