Πάτρα: Έστησε καρτέρι στην σύντροφό του και ξεκίνησε να την χτυπά – Την έσωσαν από τα χέρια του περαστικοί

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Αυτή τη φορά άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα στην Πάτρα, από τον σύντροφό της.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Ο άνδρας φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα και όταν την είδε ξεκίνησε να την κυνηγά.

Ο δράστης εν τέλει την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια.

Τις φωνές της άκουσαν περαστικοί οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και ξεκίνησαν να τον κυνηγούν. Εν τέλει τον έπιασαν και κάλεσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει.