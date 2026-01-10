Πάτρα: Έκτος άνδρας παραδόθηκε για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό μαγαζί

Ένας ακόμη κατηγορούμενος, από τους 9, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το μεσημέρι της Παρασκευής (09.01.2026), στην Ασφάλεια Πατρών, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή σε νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα.

Πρόκειται για έναν 23χρονο κάτοικο Πατρών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί και σχετικό ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πατρών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, στην υπόθεση ξυλοδαρμού του άτυχου 30χρονου, πατέρα 6 παιδιών.

Την ίδια ώρα προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ένας 26χρονος μετά την απολογία του, ο οποίος είναι επίσης ανάμεσα στους κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία.

Έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος, οι οποίοι ζητούσαν την απόδοση δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι νωρίτερα σήμερα, παραδόθηκε και πέμπτος ύποπτος , ενώ συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στο κέντρο της Πάτρας, όταν μετά από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε παρέες επισκεπτών, η κατάσταση εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, ο 30χρονος δεχόταν συνεχόμενα χτυπήματα από ομάδα ατόμων. Τις μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό, επιβεβαιώνουν οι εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr.