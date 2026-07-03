Πάτρα: Έβγαλαν σουγιά σε 15χρονο, τον χτύπησαν και του πήραν κινητό και χρήματα

Στη σύλληψη ενός 14χρονου Ρουμάνου και ενός 18χρονου Αλβανού προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, για ληστεία με θύμα έναν 15χρονο στην περιοχή των Προσφυγικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, οι δύο κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην Πάτρα προσέγγισαν τον ανήλικο και, υπό την απειλή σουγιά, τον υποχρέωσαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Κατά την καταγγελία, οι δράστες δεν αρκέστηκαν στη ληστεία, αλλά φέρονται να επιτέθηκαν και να χτύπησαν τον 15χρονο πριν διαφύγουν από το σημείο.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Πάτρας.