Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο από γροθιά και τον σημάδευε με όπλο

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (28.10.25) σε νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο της Πάτρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος για την ώρα άνδρας, ενεπλάκη σε επεισόδιο με 24χρονο πελάτη του καταστήματος στην Πάτρα. Στη συνέχεια, στον καβγά ενεπλάκη και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο αλλοδαπός, σύμφωνα με το tempo24.news, έριξε γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου με συνέπεια να τον ρίξει αναίσθητο στο έδαφος. Κι ενώ ο νεαρός βρισκόταν αναίσθητος, ο 31χρονος δεν δίστασε μπροστά στα μάτια αρκετών θαμώνων του καταστήματος να τραβήξει πιστόλι, να το οπλίσει και να το στρέψει σε βάρος του 24χρονου.

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού και τα χειρότερα αποφεύχθησαν από τους ψυχραιμότερους οι οποίοι απέτρεψαν τον αλλοδαπό από τη χρήση του όπλου.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, να καταφέρουν να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31χρονος Αλβανός κατά το παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης, αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και το άτομο που ενεπλάκη αρχικά με τον παθόντα στον καβγά.