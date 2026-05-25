Πάτρα: Άγρια ληστεία με θύμα ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους – Τους ξυλοκόπησαν ανελέητα

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην Πάτρα με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να πέφτει θύμα άγριας ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Το βάρβαρο περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 23.05.2026, στην πλατεία Μπακογιάννη στην Πάτρα, όταν ένας ληστής, μπούκαρε στο σπίτι των ηλικιωμένων και τους ξυλοκόπησε άγρια.

Θύματα της πρωτοφανούς αγριότητας ήταν ο 92χρονος Μανώλης Ράλλης και 90χρονη σύζυγός του Νικολίτσα, τους οποίους ο δράστης ξυλοκόπησε αλύπητα, προκειμένου να του ομολογήσουν πού έχουν κρυμμένα τα χρήματα από τις συντάξεις τους, σύμφωνα με το pelop.gr.

Για καλή τους τύχη, η γειτόνισσά τους Χριστίνα Βασιλακοπούλου άκουσε τις κραυγές και έδρασε άμεσα καθώς κατάλαβε ότι κάτι πολύ σοβαρό γινόταν στο σπίτι των ηλικιωμένων.

Άρχισε τότε να φωνάζει βοήθεια, καλώντας τους γείτονες να σπεύσουν στο σημείο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ο ανιψιός του ζευγαριού, όμως ο δράστης είχε ήδη φύγει, πηδώντας από την αυλή του σπιτιού.

Ο 92χρονος, παρότι σοκαρισμένος και τραυματισμένος, θυμάται κάποια χαρακτηριστικά του ληστή και πιστεύει πως είναι άνθρωπος που ξέρει καλά την περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάτοικοι δηλώνουν ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε εύκολο στόχο για αδίστακτους ληστές και διαρρήκτες, που βάζουν στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν μόνοι και ανυπεράσπιστοι.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει την δραματική κατάσταση που όπως λένε κατάσταση επικρατεί: «Η περιοχή έχει καταντήσει άντρο παρανομίας. Ένα ξέφραγο αμπέλι χωρίς αστυνόμευση. Ο κόσμος φοβάται να μείνει μόνος στο σπίτι του. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει».

Για το περιστατικό μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Ρομά Δυτικής Ελλάδας «Ο Άγιος Ραφαήλ», Κώστας Γεωργόπουλος, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, επισημαίνοντας πως τέτοιες ενέργειες αμαυρώνουν ολόκληρη την κοινότητα: «Υπάρχουν κάποιοι Ρομά που ακολουθούν παραβατικές συμπεριφορές και πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες για όσους τρομοκρατούν ηλικιωμένους και ανυπεράσπιστους ανθρώπους» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι ζητούν να αυξηθεί άμεσα η αστυνομική παρουσία και να γίνουν ουσιαστικές κινήσεις, λέγοντας πως η κατάσταση στην περιοχή έχει ξεφύγει και ότι αισθάνονται μόνοι και απροστάτευτοι ακόμα και μέσα στα σπίτια τους.