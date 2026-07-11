Περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα. Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες στην είσοδο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού στην Πάτρα αντίκρισε 18 σφαίρες από πυροβόλο όπλο, στην είσοδο του καταστήματός του.

Ο ίδιος κατήγγειλε το συμβάν στην Ασφάλεια Πατρών, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.gr, κατέθεσε στις Αρχές ότι δεν μπορεί να εξηγήσει το συμβάν, πως δεν είχε διαφορά με κανέναν και ούτε είχε δεχθεί καμία ενόχληση από οποιονδήποτε.