Πάσχα: Βαρύς απολογισμός από τις κροτίδες – 5 ανήλικοι στα Παίδων, μάχη για 14χρονο

Σε μια σοβαρή καταγγελία, με χαρακτήρα απολογισμού, προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναδεικνύοντας το βαρύ τίμημα του «εθίμου» των κροτίδων κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Παρά τη μικρή μείωση των περιστατικών τραυματισμών από κροτίδες σε σχέση με πέρυσι, τις ημέρες του Πάσχα πέντε ανήλικα παιδιά κατέληξαν στα νοσοκομεία Παίδων της Αττικής. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένα 14χρονο αγόρι να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή στο χειρουργείο την ώρα της Ανάστασης.

Το χρονικό των τραυματισμών από κροτίδες το Πάσχα

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, στα νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» διακομίσθηκαν συνολικά πέντε ανήλικοι:

: Το σοβαρότερο περιστατικό. Προσήλθε με ακρωτηριασμένο αντίχειρα που «κρεμόταν στην κυριολεξία» και σοβαρά τραύματα στον μέσο και τον δείκτη του δεξιού του χεριού. 7χρονο αγόρι : Μεταφέρθηκε με απώλεια ακοής λόγω έκρηξης κροτίδας.

: Μεταφέρθηκε με απώλεια ακοής λόγω έκρηξης κροτίδας. Τρία ακόμα παιδιά: Παρουσίασαν ελαφρύτερους μικροτραυματισμούς από δυναμιτάκια.

ΠΟΕΔΗΝ: Η μάχη των γιατρών την ώρα της Ανάστασης

Ο 14χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη και εξαιρετικά κρίσιμη επέμβαση από πλαστικούς και γενικούς χειρουργούς ακριβώς τη στιγμή που ακουγόταν το «Χριστός Ανέστη».

«Οι γιατροί κατάφεραν και έσωσαν τον αντίχειρα που ακρωτηριάστηκε και τα άλλα δύο δάκτυλα. Το παιδί νοσηλεύεται τώρα στην πλαστική χειρουργική», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τις χαμηλές αμοιβές του προσωπικού που στελεχώνει τα νοσοκομεία τις ημέρες των εορτών, απευθύνοντας προσωπικό μήνυμα στον πρωθυπουργό.

Όπως ανέφερε παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία,

ένας νοσηλευτής λαμβάνει μόλις 10 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή αργίας, για την εργασία του την ημέρα του Πάσχα.

ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής αμείβεται με 800 ευρώ, ενώ

οι γιατροί λαμβάνουν λιγότερα από 2.000 ευρώ μηνιαίως.

«Δεν αξίζουμε τέτοια περιφρόνηση, κύριε πρωθυπουργέ», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά των υγειονομικών που σώζουν ζωές και την οικονομική τους απαξίωση από την πολιτεία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος εξέφρασε, επίσης, την απορία του για τη διατήρηση αυτού του επικίνδυνου εθίμου, αφήνοντας αιχμές για την ανοχή που επιδεικνύουν γονείς, τοπικοί φορείς και αστυνομικές αρχές, η οποία οδηγεί μαθηματικά σε σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών κάθε χρόνο.

Πηγή: iatropedia.gr